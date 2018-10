Mager-Vorwürfe: Lena Meyer-Landrut schockt ihre Fans!

Nach einem Post auf Instagram steht Lena Meyer-Landrut wieder einmal aufgrund ihrer Figur in der Kritik.

Auf dem Foto sieht Lena sogar noch schlanker aus als zuletzt. Ihre Fans finden das alles andere als gut. “Lena bitte nicht zu dünn werden…”, wird beispielsweise unter dem Foto kommentiert. Auch “Mädchen iss was. Du bist zu dünn” ist da zu lesen. Lena posiert auf dem Foto lässig an eine Wand gelehnt, in der Hand hat sie ein Getränk. Sie trägt bauchfrei, die Knochen sind gut sichtbar.