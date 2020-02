MÃ¤schgerle im Feuerwehrhaus

Der Kindergarten Kastenlangen lud zum bunten Treiben.

Zahlreiche gutgelaunte Prinzessinnen, Cowboys, Piraten und Indianer verwandelten das Feuerwehrhaus in ein buntes Festhaus. Neben einer tollen Einlage der Kindergartenpädagoginnen sorgten auch der Fanfarenzug Dornbirn, der Kleine Zirkus und die Dance Art School für Unterhaltung der kleinen und großen Mäschgerle. Für die leibliche Stärkung war ebenfalls bestens gesorgt und so hatten alle närrischen Freunde ihren Spaß. „An dieser Stelle auch ein Dank an unsere Sponsoren Merkur Dornbirn, Andreas Kuster KfZ Werkstatt & Handel, Raiffeisen Dornbirn, Cremesso und Sparkasse Dornbirn“, so die Organisatoren des Faschingskränzle. Und natürlich durfte das Dornbirner Fasnatlied nicht fehlen, welches die Kids an diesem Nachmittag gemeinsam mit einem Tanz vorgetragen haben. MIMA