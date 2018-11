Märchen, Feuerwehr, Bier & Life-Hacks: Adventkalender im Test (Teil 2)

Adventkalender sollen das Warten auf Heiligabend verkürzen und für weihnachtliche Stimmung sorgen. Nicht nur Kinder erfreuen sich am täglichen Öffnen der Türchen, mit dem richtigen Kalender haben auch Erwachsene was vom Spaß. Daher hat VOL.AT dieses Jahr einige Modelle aus dem Handel probiert und für euch getestet.

Adventkalender “Weihnachtsball im Kristallsaal”

Kleine und große Märchenfans kommen bei diesem pinken

ganz auf ihre Kosten. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich eine festliche und funkelnde Weihnachtswelt. Unter anderem gibt es einen geschmückten Weihnachtsbaum, Geschenke und eine festliche Tafel zu entdecken.

Adventkalender “Feuerwehreinsatz auf der Baustelle”

Feuerwehrfans aufgepasst, dieser

ist genau der richtige für euch. Der Kalender beinhaltet alles, was ein Feuerwehrmann braucht, um einen Brand zu löschen. Unter anderem eine Löschschaumkanone, eine Absperrschranke und ein Feuerwehr-Quad.

Ein Mann – ein Adventkalender

Dieser

ist was für echte Männer. Er ist in Buchform gestaltet und beinhaltet alles, was man benötigt, um durch die Weihnachtszeit zu kommen: Winterliche Life-Hacks, heiße Rezepte und coole Fakten – Glühbierrezept und Bauanleitung für eine Eisbar inklusive.

Bier-Adventkalender

Der KALEA Bieradventkalender Edition Österreich ist wie gemacht für Bierliebhaber. Hinter den 24 Türchen verbergen sich verschiedenste Bierkreationen aus Österreich, darunter auch ein “Wimitz s’Christkindl” oder ein klassisches “Fohrenburger Vollbier”. Ein besonderes Special gibt es ebenfalls: Im Kalender befindet sich zusätzlich ein Verkostungsglas.