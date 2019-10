Männliche Verstärkung für Theater

Buch. Planungen für Spielsaison 2020 laufen. Jetzt werden noch männliche Akteure benötigt.

Seit über 70 Jahren macht das Theater in Buch (TiB) in der Berggemeinde Buch und darüber hinaus von sich reden. Für die geplante dreiwöchige Spielsaison im Frühjahr 2020 im Gemeindesaal braucht es viel an ehrenamtlichem Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen. Zuletzt setzten die Verantwortlichen den Fokus auf die Suche nach neuen Talenten. Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung konnten gleich mehrere Personen als Neuzugang im Verein begrüßt werden. Aufgrund der Resonanz zu Beginn des Jahres organisiert das „TiB“ nun für Sonntag, 24. November 2019 eine weitere Auflage des Theater – Workshops. Entspannt die Welt des Theaters erleben lautet hier die Devise, wo Theaterpädagogin Brigitte Walk den Anwesenden mit spielerischen Tipps und Tricks zur Seite steht.