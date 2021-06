Männersdorfer sorgt für eine große Sensation

Die Vorarlberger Kunstturnerin holt Silber im Weltcup in Osijek.

Eine Woche nach den vier Staatsmeistertiteln in Graz gelang Marlies Männersdorfer ein weiterer sensationeller Erfolg beim Weltcup im Kunstturnen in Osijek, Ungarn. Als fünfte der Qualifikation erreichte sie das Boden-Finale am Sonntag. Mit einer sensationellen Leistung von 12.466 Punkten sicherte sie sich die Silbermedaille hinter Lokalmatadorin Ana Derek. „Meine Bodenübung ist mir nahezu perfekt gelungen und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier im Finale zu turnen. Diese Medaille ist für mich der perfekte Abschluss einer turbulenten Saison.“ Die 23-jährige gewann damit ihr erstes Edelmetall in einem Weltcup im Kunstturnen. Die Goldmedaille von Vincent Höck an den Ringen komplettierte das gute Abschneiden der österreichischen Turner*innen.