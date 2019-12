Männerchor lädt zu Advent-Feierstunde

Es ist zu einer lieb gewordenen Tradition in Nenzing geworden:

Jedes Jahr zur Adventszeit lädt der Männerchor Nenzing zu einer „adventlichen Feierstunde“, zu der in stimmungsvoller Atmosphäre vorweihnachtliche Musik zu hören ist – heuer am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr. Auch heuer wird der Männerchor dabei vom Kirchenchor Cäcilia, der Männergesangsgruppe Walgau-Stimmen, der Volksmusikgruppe Harmonella mit Hartwig Amann und einem Ensemble der Stadtmusik Bludenz unterstützt. „Die freiwilligen Spenden werden auch heuer einem guten Zweck zugeführt“, so die Veranstalter. Im Anschluss an das Konzert wird auf dem Kirchplatz Punsch und Glühmost ausgeschenkt, zudem werden die Gäste mit Weihnachtsbäckereien der Männerchorfrauen verwöhnt.