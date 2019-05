Mädchenschwarm zu Besuch im Ländle - Musiker Thorsteinn Einarsson

Am Freitag wird das neue Album des gebürtigen Isländers mit österreichischen Wurzeln veröffentlicht. Bereits mit 18 Jahren hat er mit seinem Song "Leya" die Charts gestürmt. VOL.AT traf den Musiker zum Interview und sprach mit ihm über seinen Liebesleben und die Liebe zur Musik.

Karriere und Beziehung

“Two Hearts”, also zwei Herzen, so heißt die neuste Single-Auskopplung des Albums. Sie schlagen allerdings nicht in einer Brust, so es geht vielmehr darum, zwei weit voneinander entfernte Herzen vereinen zu wollen. Denn wie Thorsteinn im VOL.AT-Interview verrät, ist der 23-jährige glücklich vergeben. “Sie hat viel zu tun, ich hab viel zu tun, aber das ist alles okay so wie es ist”, beschreibt der Musiker sein Beziehungsleben, bei dem er viel auf Tour ist. Fernbeziehungen sind kein leichtes, deshalb wundert es nicht dass viele seiner Songs etwas Herzschmerz mittransportieren.