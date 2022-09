Madlener sichert den Pioneers den Premierensieg

Dank eines überragenden Torhüters David Madlener feierten die Pioneers Vorarlberg zu Hause gegen Rekordmeister KAC mit dem 2:1 den ersten Sieg in der ICE Hockey League.

Nach der klaren Niederlage in Bozen feierten die Pioneers Vorarlberg mit dem Duell gegen Rekordmeister KAC ihr Heimdebüt in der ICE Hockey League. Nach 18 Jahren kehrte damit das Erstliga-Eishockey wieder zurück in die Vorarlberghalle, in der die VEU Feldkirch große Erfolge feierte.

Spannring mit Premierentreffer

Das zweite Drittel begann für die Hausherren perfekt: Nach schönem Zuspiel von Macierzinsky gelang Patrick Spannring der viel umjubelte Premierentreffer zum 1:0. In weiterer Folge wurde das Spiel deutlich intensiver und der KAC konnte den Druck wieder erhöhen. Mehr als ein Stangenschuss von Fraser gelang jedoch nicht und die Pioneers gingen mit einer Führung in das letzte Drittel.

Pioneers bringen Sieg über die Zeit

Dort kam der KAC durch Ticar schon nach zwei Minuten zum Ausgleich und beschäftigten auch in weiterer Folge Pioneers-Keeper Madlener. Doch auch die Hausherren zeigten sich offensiv wieder aktiver. In der 51. war es Kevin Macierzynski, der den Puck nach Spannring-Querpass zum 2:1 in die Kreuzecke knallte. In der 55. Minute verlangen die Pioneers den Videobeweis, da Macierzynski wohl den nächsten Treffer erzielt hatte. Doch das Schiedsrichterteam entschied auf "No goal".