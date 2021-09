Mäder: Graffiti-Sprayer gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Mäder durch Graffiti Verunreinigungen zu mehreren Sachbeschädigungen.

In der Nacht von Dienstag (14.09.) 19.00 Uhr auf Mittwoch (15.09.), bis gegen 07.00 Uhr, kam es in der Umgebung der ÖKO Mittelschule bzw. im Bereich des Kindergartens in Mäder zu mehreren Sachbeschädigungen.