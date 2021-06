Mader: "Das Teambuilding in Lech hat uns weiter gebracht"

Austria Lustenau absolvierte mit der Mannschaft ein dreitägiges Kurztrainingslager in Lech am Arlberg.

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen absolvierte die Mannschaft des SC Austria Lustenau von Sonntag bis Mittwoch ein Teambuilding in Lech am Arlberg. Organisator Stephan Muxel hat einmal mehr zusammen mit den Austria-Fans Nicole und Clemens Walch vom Hotel Gotthard ein dreitätiges, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Neben Krafttraining und Lauftrainings stand am Montag ein Golfschnupperkurs am Golfplatz in Lech auf dem Programm. Dienstags folgte eine Fahrradtour zum Formarinsee. Empfangen wurden die Kicker rund um Neo-Coach Markus Mader auch von der Familie Muxel im Hotel Mohnenfluh, sowie in den Top-Restaurants des Hotels Arlberg und im Hus Nr. 8. Spieler und Betreuer zeigten sich beeindruckt von der Kulisse und von den Sport- und Freizeitangeboten, die das Team im Nobelskiort vorgefunden hat.