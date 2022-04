Mädchen-Zukunftstag: Der Girls Day 2022 am 28. April

Dieses Jahr bieten insgesamt 19 Vorarlberger Unternehmen Schnuppertage für Mädchen an. Anmeldeschluss ist der 8. April 2022!

Der Schnuppertag bietet Mädchen der 3. Klasse die Möglichkeit, ihr Spektrum der Berufswahl zu erweitern. Sie lernen "unter sich" ihre individuellen Stärken kennen, was ihnen die Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg erleichtern soll. Sie begegnen vor Ort weiblichen Vorbildern und Frauen in Führungspositionen, was begeistern und motivieren kann. Alle Infos unter www.girlsday.at