Madame Butterfly: Das trägt Frau bei den Festspielen

Bodenlang oder kurz, geblümt oder ganz schlicht? Modedesignerin Sigrun Brändle verrät, was dieses Jahr bei den Festspielen getragen wird.

Geblümt, luftig oder in Tracht

Geblümte Stoffe sind in. Auch angelehnt an die Kirschblüten bei Madame Butterfly. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen bei der Festspieleröffnung dürfen auch leichte Materialien und luftige Kleider nicht fehlen. Wer Juppe oder Dirndl tragen will, kann dies gerne tun: Tracht geht eigentlich immer. Auch ein eleganter Hut ist gerne gesehen und schützt zudem vor einem Sonnenstich. Was sonst noch angesagt ist, verrät Brändle im VOL.AT-Gespräch.