Macht Macht machtlos?

.

„Wem gehört das Wasser?“, fragt die Sprecherin. „Uns gehört das Wasser“, tönt es lautstark zurück. Call & Response. Eine große Menge alter und junger Frauen und Männer, auch Kinder bilden die beeindruckende Frontlinie auf der Wiese des Rauch-Areals. Gerade sind die über 600 (!) Engagierten in einem langen Zug von der Dorfmitte Ludesch her gezogen. Das Ried soll dem gefräßigen roten Bullen geopfert werden. Dass sich eine große Gruppe von Menschen entschließt, zu Fuß, per pedes, wie früher einmal, fast wie im Mittelalter das Land vom Bodensee bis zur Bieler Höhe zu durchqueren, ist außergewöhnlich und imponiert vielen VorarlbergerInnen. Die Hassblogger geifern, die Konsumverblödeten grillen weiter, die reichen Satten spotten darüber im SUV (Sport Utility Vehicle). Ihre Geländelimousinen erreichen pünktlich zum Klimawandel Rekordumsätze. Ihr Bildunggrad besteht aus Allradantrieb, Bodenfreiheit, Geländegängigkeit, luxuriösem Fahrkomfort. Mit Neureichenpanzern glauben sie zur Schickeria aufzusteigen. Der Umweltbeitrag dieser Starbucks ist mehr Energie- und mehr Parkplatzverbrauch.