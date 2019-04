Mach es bunt

Langsam kommen auch schon die unermüdlich blühenden Sommerblumen zu ihrem Einsatz – wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Balkon- und Strukturpflanzen.

Kräuter verströmen Ihren Duft im Vorbeigehen, diese eignen sich nicht nur frisch geerntet in der Küche, auch in einen Korb gepflanzt machen sie sich sehr dekorativ auf Ihrem Gartentisch. Und wer gerne nascht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt Obstgehölze zu pflanzen: Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren sowie Obstbäume in schlanken Säulenformen warten darauf gepflanzt zu werden um Sie im Spätsommer mit Ihren ersten Früchten zu erfreuen.