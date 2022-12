Maccani glänzt bei Egg-Debüt, FC Lustenau out

Egg, Schwarzenberg und Schlins stehen im Halbfinale.

Auch am zweiten Spieltag im Hauptbewerb der Jubiläumsauflage vom Wolfurter Hallenmasters hieß es „Ausverkauft“ – nichts ging mehr. Die hunderten Fans sahen bis zur letzten Sekunde Hochspannung im Bandenzauber. Der 25. Geburtstag von der inoffiziellen Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft wird in den Geschichtsbüchern einen ganz besonderen Platz einnehmen. Das Turnier in der Hofsteiggemeinde wird täglich von großen Sensationen überschattet. Es sind die 1b-Mannschaften aus den verschiedensten Spielklassen des Landes, welche für die faustdicken Überraschungen sorgen.