Mac Eggenberger übernimmt interimistisch das Traineramt

Trainerwechsel beim Wälderklub FC Baldauf Doren kurz vor der Winterpause

Der Tabellenvorletzte in der ersten Landesklasse und Milicevic gehen nach der 2:4-Niederlage gegen Spitzenreiter Gaißau im beiderseitigen Einvernehmen getrennte Wege. Die zwei verbleibenden Spiele im Herbst bei Viktoria Bregenz und in Riefensberg wird Marc Eggenberger auf der Trainerbank von Doren Platz nehmen. Der 33-Jährige war schon jeweils als Spieler und Trainer für ein halbes Jahr in Doren tätig und spielt nun zum zweiten Mal den „Feuerwehrmann“. Eggenberger selbst noch als ehrenamtlicher Funktionär im Vorstand und als Bambinitrainer in Doren im Einsatz wird die erste Kampfmannschaft nur bis zur Winterpause coachen.