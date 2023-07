Ma trifft sich – in Hörbranz

Pfarre und Kulturausschuss luden zum gemeinsamen Fest „Ma trifft sich“

Einmal mehr präsentierte sich der Hörbranzer Dorfplatz am 09. Juli 2023 als idealer Treffpunkt und Festplatz im Dorfzentrum. Die Pfarre und der Kulturausschuss der Gemeinde Hörbranz hatten zum gemeinsamen Fest geladen. Unter dem Motto „Ma trifft sich“ nutzen zahlreiche Besucher den Sonntagvormittag zur Pflege der sozialen Kontakte und der Nachbarschaft im Dorf. Der „Openair“ Gottesdienst wurde vor der Kirche gefeiert und der anschließende Frühschoppen lud zum Verweilen am Dorfplatz ein. Bei schon fast tropenhaften Temperaturen waren die Schattenplätze unter den Bäumen und den großen Sonnenzelten gefragt. Dafür dass der Körper nicht austrocknete und man sich stärken konnte, war gesorgt. Die Gastroerfahrenen Ringer standen in den Torbögen mit kühlen und ausreichenden Getränken sowie leckeren Grillwürsten bereit. Wer lieber süß beginnen wollte, wurde vom Pfarrgemeinderat-team mit Kuchen und Kaffee verwöhnt. Musikalisch sorgte „Hugos Brassband“ für die passende Frühschoppenatmosphäre. Auch für die jungen Besucher waren die Veranstalter bestens vorbereitet. Bei einer spannenden Kinder-Kirchen-Ralley mussten Köpfchen und Muskeln aktiviert werden. Wer mit dem ausgefüllten Fragebogen wieder beim Start ankam, wurde mit Eis für die Teilnahme belohnt.