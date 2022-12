"Ma hilft" und das Plädoyer für Nächstenhilfe

Vorarlberg LIVE-Sondersendung mit prominenten Gästen, Musik und der Rekordspende von 379.000 Euro.

Ausschließlich im Zeichen von „Ma hilft“ stand die Sendung Vorarlberg LIVE am Donnerstagabend. Sie wurde zu einer Gala der Herzen, mit besinnlichen und schönen Worten und noch schöneren Taten. Am Ende durften „Ma hilft“-Obmann und VN-Chefredakteur Gerold Riedmann sowie „Ma hilft“-Koordinatorin Marlies Müller einen Spendenscheck in Höhe von 379.000 Euro präsentieren. Geld, das mehrere Großsponsoren und ganz viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger der VN-Sozialaktion gespendet hatten.