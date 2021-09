Lyrikweg Eröffnung in Andelsbuch

ANDELSBUCH/EGG Am Sonntag, den 26. September um 17 Uhr wird der erste Lyrikweg in Vorarlberg eröffnet.

In Zusammenarbeit mit Bildhauer Udo Rabensteiner und Keramikkünstler Mario Meusburger entstand die künstlerische Umsetzung des von Doris Franz ausgearbeiteten Konzepts. Auf jahrtausendalten Flussfindlingen aus der Bregenzerach schmiegen sich in Ton gebrannte Gedichte. So begegnet den Spaziergängern und Wanderern viel Lyrisches am Wegesrand, beispielsweise Gedichte von Rilke und Hölderlin, Hilde Domin und Gottfried Benn. Als weiteren Sinnesreiz setzte Doris Franz ihre Idee einer Wechselausstellung um. Gedichtblätter von zeitgenössischen Dichterinnen und Dichter hängen nämlich von Ästen und laden ebenfalls zum Veweilen ein. Diese Schriften auf Filz wurden von Gunter Fetz und David Mätzler im händischen Siebdruckverfahren erstellt.