Luxusyacht der Geissens erlebt Hafen-Malheur in Dubai

Die Luxusyacht der Geissens sorgt in Dubai für Aufregung, als sie im Hafen auf Grund läuft.

Die bekannte Millionärsfamilie Geiss erlebte kürzlich ein kostspieliges Missgeschick mit ihrer Yacht „Indigo Star“. Nach einem Besuch beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi und einer anschließenden Reise nach Dubai, endete die Ankunft im Hafen von Dubai für Robert (59) und Carmen Geiss (58) weniger erfreulich. Die Yacht, im Wert von fast vier Millionen Euro, lief am vergangenen Freitag im Hafen Marina auf Grund.

Technisches Versagen

Ein technisches Versagen führte dazu, dass der Kapitän die Kontrolle über die Motoren verlor. Für die Familie, die seit zehn Jahren mit der „Indigo Star“ um die Welt segelt, war dies ein emotionaler Moment. Sie waren zum Zeitpunkt des Unglücks bereits in Dubai und wurden per Telefon über die Situation informiert. „Wir sind dann direkt hingefahren und bis neun Uhr waren wir da, aber wir konnten natürlich nichts machen“, erzählte Carmen den Medien.

Die Rettung kam mit der Flut in der Nacht, als die Yacht wieder ins Wasser gezogen werden konnte. Erstaunlicherweise erlitt die „Indigo Star“ keinen Schaden und war am nächsten Tag wieder auf See unterwegs. Der Kapitän blieb von Konsequenzen verschont, da er laut den Geissens keine Schuld traf.