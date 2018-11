Luxushotel-Projekt im Montafon mit Chalets für Investoren

Auf einem knapp 20.000 Quadratmeter soll in St. Gallenkirch bis zur Saison 2020/21 das Arborea Montafon Resort entstehen.

Am Ortseingang von St. Gallenkirch, konkret in Hanglage am Valatscha, soll ein Gebäude mit 112 Zimmern, Studios und Suiten entstehen wie die VN-Heimat berichtet. Zudem sollen noch drei Chalets mit 36 voll ausgestatteten Appartements den Hotelkomplex ergänzen. Diese stehen als Investitionsobjekte zum Verkauf und können als Ferienimmobilien inklusive aller Dienstleistungen vermietet werden. Hinter dem Projekt steht Arborea, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg.