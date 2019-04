Luxemburg will Cannabis als erstes Land Europas komplett legalisieren

Künftig soll in Luxemburg jeder erwachsene Bürger Cannabis anbauen, kaufen, besitzen und konsumieren dürfen. Die Initiative geht vom Gesundheitsministerium selbst aus.

In einigen Ländern Europas, wie allen voran den Niederlanden, ist der Anbau und Verkauf von Cannabis teils schon erlaubt. Doch die komplette Legalisierung von Cannabis, wie Luxemburg es jetzt plant, ist völlig neu. Das Luxemburger Gesundheitsministerium will ein Gesetz einführen, wonach jeder erwachsene Bürger des Landes Cannabis anbauen, kaufen, besitzen und konsumieren darf. Alles unter der Auflage strenger Bedingungen, die im Detail noch erarbeitet werden müssen. Eine staatliche Cannabis-Agentur soll die geplante Legalisierung begleiten und umsetzen. Diese Informationen gehen aus einem aktuellen Bericht der deutschen “Bild”-Zeitung hervor.

Ziel: Stilllegen des illegalen Cannabishandels

Das EU-Land Luxemburg verfolgt mit der Umsetzung drei Kernziele. Ziel Nummer 1: Luxemburg will mit der staatlichen Legalisierung den illegalen Cannabishandel austrocknen (inklusive der Beschaffungskrimininalität). Zweitens: Die Gesundheit der Bürger des Landes soll so besser geschützt werden. Mögliche gesundheitliche Gefahren für die Konsumenten sollen durch eine bessere Qualität des vom Staat verkauften Cannabis reduziert werden. Und drittens will Luxemburg mit den Einnahmen seine Haushaltskasse aufbessern. Die lukrierten Gelder aus der “nationalen Verkaufs- und Produktionskette unter staatlicher Kontrolle” sollen dem Vernehmen nach umgehend in die nationale Suchtprävention fließen.