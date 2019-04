Lustige Theaterpremiere

Zum 30jährigen Bestehen zeigte die Theatergruppe Bartholomäberg die Krimikomödie „Gauner!“

Der Gemeindesaal in Bartholomäberg barst förmlich aus allen Nähten, als die Theatergruppe Bartholomäberg am vergangenen Samstag Abend ihre Premiere der Krimikomödie „Gauner!“ präsentierte. Zum 30jährigen Bestehen hatten sich die Laienschauspieler unter der Regie von Andrea Bitschnau etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Krimikomödie wurde mit „Gauner!“ präsentiert. Her Krause alias Dominik Pachole und sein Sohn Willi alias Markus Frick erleichtern die Nachbarschaft schon seit längerem um ihre Ersparnisse und ihre Wertgegenstände.

Und allesamt waren sehr überzeugend in ihren Rollen. Nicht nur die Mimik und Gestik jedes einzelnen, sondern auch der Wortwitz und der gekonnte Einsatz des Montafoner Dialekts sorgten für zahlreiche Lacher. In allen vier Akten gab es zudem immer wieder überraschende Wendungen und am Schluss auch noch eine rasante Pointe, die die Krimikomödie bestens abrundete. Alle Schauspieler hatten sich bestens auf den Abend unter der Regie von Andrea Bitschnau vorbereitet und gaben ihr Bestes, sodass das Premierenpublikum am Ende viel Applaus spendete. Akkustisch umrahmt wurde die Premiere vom Duo „montaphonik“, die auch bei der anschließenden Premierenfeier für den richtigen Ton sorgten.