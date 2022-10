Lustenaus Negativserie geht in Klagenfurt weiter

Mit der heutigen 1:2-Niederlage wartet die Lustenauer Austria bereits seit sechs Spielen auf einen vollen Erfolg.

Nach fünf sieglosen Spielen wollte Aufsteiger Lustenau heute im Duell mit dem Vorjahres-Aufsteiger Austria Klagenfurt endlich wieder zurück auf die Siegerstraße. Nachdem die Kärntner den besseren Start erwischten, verhinderte die Latte bei einem Freistoß von Rhein in der 9. Minute den Führungstreffer der Austria. Dieser gelang wenig später den Klagenfurtern: nach einem Eckball erzielte Gkezos per Kopf das 1:0. Im Anschluss wurden die Lustenauer immer besser und übernahmen das Kommando, doch fehlte stets der letzte Pass, um zum Ausgleich zu kommen.

Anschlusstreffer kam zu spät

Die zweite Halbzeit begann gleich mit je einer Chance auf beiden Seiten, doch sowohl die Lustenauer als auch die Kärtner konnten diese nicht nutzen. In der 64. Mnute sorgte dann erneut Gkezos nach einem Eckball für das 2:0. Die Lustenauer waren nun sichtlich geschockt und kamen in weiterer Folge kaum zu guten Aktionen. Die Klagenfurter waren ihrerseits deutlich näher am dritten Treffer dran. Dennoch kamen die Lustenauer kurz vor Schuss zum Anschlusstreffer: wie aus dem Nichts brachte Anthony Schmid mit dem 2:1 in der 87. Minute noch einmal Spannung in die Partie.