Lustenaus Löwen empfangen die Wildpferde aus Sterzing

Nach dem 8:2 Heimsieg gegen den HC Meran geht es für die Cracks des EHC Lustenau schon zu Allerheilgen weiter. Bereits um 18.00 Uhr gastieren die Wipptal Broncos in der Rheinhalle Lustenau. Dabei will das Team rund um Kapitän Max Wilfan den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und sich mit einem Erfolg in der Tabelle weiter vorarbeiten.

Nur kurz dauerte die Siegesfeier des EHC Lustenau nach dem 8:2 Heimerfolg gegen Meran. Die volle Konzentration liegt nun beim Spiel gegen die Sterzing Broncos. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Stürmer Remy Giftopoulos. Letztes Jahr noch in den Reihen der Lustenauer stürmt er seit dieser Saison für Sterzing und entwickelte sich zum Top-Torschützen des Teams. Sterzing kann auf einen recht durchwachsenen Saisonstart zurückblicken. Sieben Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber. Mit 20 Punkten aus 14 Spielen rangieren sie derzeit auf Rang sieben in der Tabelle.

Bei aller Euphorie nach dem 8:2 Erfolg gegen Meran warnt Kapitän Max Wilfan vor dem Team aus dem Südtirol. „Sterzing hat sich auf diese Saison hin gut verstärkt und verfügt über ein sehr ausgeglichenes Team. In der Offensive haben sie einige hervorragende Stürmer, die Spiele im Alleingang entscheiden können. Vor allem müssen wir die erste Linie von Sterzing neutralisieren und in der Defensive sehr wachsam sein. Wir haben mit den Siegen gegen den EC KAC und Meran sehr viel an Selbstvertrauen getankt und endlich klappt es auch mit dem Toreschießen. Diesen Flow aus den letzten beiden Spielen wollen wir mitnehmen und Südtiroler unter Druck setzen“, so Kapitän Max Wilfan, der beim Sieg gegen Meran zwei Tore beisteuerte.