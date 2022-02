Lustenaus Löwen zu Gast bei den Rittner Buam

Mit dem schweren Auswärtsspiel in Südtirol geht es für den EHC Lustenau weiter.

Für die Cracks des EHC Lustenau geht es am Donnerstag mit dem Auswärtsspiel in Ritten weiter. Die Südtiroler rangieren in der Zwischenrunde der Alps Hockey-League auf dem vierten Rang und haben einen Punkt Rückstand auf die Lustenauer. Spielbeginn in der Arena Ritten ist um 20.00 Uhr.

Nach dem verpassten Meistertitel in der Österreichischen Meisterschaft geht es für die Cracks des EHC Lustenau nun darum, sich wieder auf die Zwischenrunde der Alps Hockey-League zu konzentrieren. Und da wartet schon am Donnerstag die nächste schwere Aufgabe auf die Sticker. Der Weg führt sie über den Brenner zu den Rittner Buam. Die Südtiroler, die sich in der italienischen Meisterschaft ebenfalls mit dem Vizemeistertitel begnügen mussten, starteten mit einem Bonuspunkt in die Zwischenrunde der AHL. Zwei Siege gegen Cortina und Fassa folgten ebenso viele Niederlagen gegen Jesenice und Asiago. Somit konnte der EHC Lustenau die Rittner überholen und liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den Südtirolern.

„Mit fünf von sechs gespielten Dritteln war ich mit der Mannschaft im Finale sehr zufrieden. Vor allem die jungen Spieler des EHC haben gezeigt, dass sehr viel Potential in ihnen steckt. Solche Niederlagen gehören zum Entwicklungsprozess der Mannschaft dazu,“ resümiert EHC Coach Mike Flanagan die Finalserie gegen den Bregenzerwald. „Wir haben in dieser Saison noch einige Ziele. Darum müssen wir nun nach vorne schauen und uns auf die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren. Die nächste Aufgabe besteht nun darin, sich auf das Spiel gegen Ritten zu fokussieren und mit Punkten aus dem Südtirol zurück zu kehren,“ so Flanagan weiter.

Ritten verfügt über einen sehr starken und ausgeglichenen Kader, in dem nicht nur die Legionäre eine wichtige Rolle im Team ausfüllen. Mit Simon Kostner und Andreas Lutz haben sie zwei ganz starke italienische Spieler in ihren Reihen. Beide sind ehemalige Nationalspieler und können Spiele im Alleingang entscheiden. Auch deren Legionäre Zachary Osburn und MacGregor Sharp zeigten im bisherigen Verlauf der Meisterschaft ganz starke Leistungen.

Zweimal standen sich die beiden Teams in der bisherigen Saison schon gegenüber. Beide Spiele gingen mit klaren Ergebnissen an Ritten. „In der Zwischenrunde werden die Karten neu gemischt. Wir haben genügend Qualität in unserer Mannschaft, um Ritten auswärts besiegen zu können. Wir fahren zu diesem Match um mit Punkten zurück zu kehren. Dafür bedarf es einer konzentrierten Mannschaftleistung und einer besseren Chancenauswertung als in den beiden Spielen gegen den Wald. Bei den letzten Spielen haben wir uns sehr viele Möglichkeiten erarbeitet und das stimmt mich für die zukünftigen Spiele positiv“, so EHC Coach Mike Flanagan zum Abschluss.

Rittner Buam : EHC Lustenau

Donnerstag, 17. Februar 2022, 20.00 Uhr, Arena Ritten