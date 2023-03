Lustenaus Löwen kämpfen um Ausgleich im Viertelfinale

Die Sticker wollen im vierten Spiel gegen Cortina siegen.

Schon am Dienstag geht die spannende Viertelfinal-Serie zwischen dem EHC Lustenau und dem S.G. Cortina weiter. Mit einem Heimsieg möchten die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan den Ausgleich in der Serie schaffen. Spielbeginn in der Rheinhalle ist am Dienstag um 19.30 Uhr.

Trotz einer starken Mannschaftsleistung konnte der erhoffte Auswärtssieg in Cortina nicht eingefahren werden. 40 starke Minuten genügten nicht, um in Venetien als Sieger vom Eis zu gehen. Nun heißt es Farbe zu bekennen und in der Rheinhalle den Ausgleich in der Serie zu schaffen. „Wir müssen das Spiel in Italien abhaken und uns auf die bevorstehende Partie in der Rheinhalle optimal vorbereiten. Mit den Lustenauer Fans im Rücken und einer aggressiven und kompromisslosen Leistung wollen wir den Ausgleich in der Serie erreichen. Mit einem weiteren Heimsieg können wir die Italiener unter Druck setzen und das Duell um den Aufstieg in das Halbfinale weiter offen gestalten,“ so Patrick Ratz, einziger Torschütze des EHC Lustenau beim Auswärtsspiel in Cortina.