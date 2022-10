Lustenaus Löwen empfangen die Adler aus Kitzbühel

Am Donnerstag Abend gastieren die Adler aus Kitzbühel in der Rheinhalle Lustenau. Beide Teams möchten nach Niederlagen in den letzten Runden wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren und in der Tabelle Plätze gutmachen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

Noch nicht nach Wunsch verlief für den EHC Lustenau der Start in die neue Saison. Nach lediglich zwei Punkten aus vier Spielen rangieren die Cracks rund um Coach Mike Flanagan auf dem 15. und somit letzten Tabellenrang. Trotz dieser Tatsache verfallen weder der Vorstand noch die Spieler in Panik. „Wir sehen, dass sich die Jungs bei jedem Spiel voll ins Zeug legen und sich bei den Trainings ein positiver Aufwärtstrend erkennen lässt. Lediglich die Torausbeute bei den zahlreich herausgespielten Möglichkeiten ist zu bemängeln. Ich glaube an unser Team und deren Fähigkeiten. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich der Knoten vor dem gegnerischen Tor löst,“ so EHC Präsident Herbert Oberscheider.

Auch sein Sohn, Verteidiger Dominik Oberscheider, sieht das ähnlich. „Wir waren am vergangenen Donnerstag beim Spiel gegen Zell am See über weite Strecken das bessere Team auf dem Eis. Wir haben tolle Möglichkeiten herausgespielt, nur vor dem Tor agieren wir teilweise zu kompliziert und scheitern auch immer wieder mit Pech an einem möglichen Torerfolg. Bei einem Tor in 60 Minuten ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich bin mir aber sicher, dass sich das Blatt wenden wird und wir auch diese Saison schlussendlich vorne mitspielen werden,“ so Dominik Oberscheider.

Mit nur sechs Toren aus vier Spielen ist Lustenau in der Tore-Statistik absolutes Schlusslicht. Dass die Mannschaft das Potential hat, um schnellstmöglich vom Tabellenende wegzukommen ist jedem bewusst. Den ersten Schritt hierzu möchte das Team rund um Kapitän Max Wilfan am Donnerstag Abend gegen Kitzbühel machen. Die Tiroler konnten die gesteckten Erwartungen bisher auch noch nicht bestätigen und liegen mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf dem 10. Rang der Tabelle. Valcome.tv überträgt das Spiel live ab 19.20 Uhr.

EHC Lustenau : EC Kitzbühel

Donnerstag, 06. Oktober 2022, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau