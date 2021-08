Einzigartige Stimmung, eine legendäre Streckenführung und volles TrailrunVergnügen: Das war „Der Weiße Ring – Die Trailchallenge“ in Lech. Am Samstag, 21. August 2021 feierten rund 450 TeilnehmerInnen aus 15 Nationen die 3. Auflage der Trailchallenge und auch zahlreiche Zuschauer waren nach Lech gereist, um das Spektakel mitzuerleben. Die LäuferInnen bestritten die legendäre Skirunde des „Weißen Rings“, aber in entgegen gesetzter Richtung und mit Trailrunning-Schuhen. 30,8 km, 2335 Höhenmeter und ein Trailrun-Paradies warteten auf alle TeilnehmerInnen der Trailchallenge.