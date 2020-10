Lustenauer S.I.E Solutions: Neuer Eigentümer aus den USA

S.I.E Solutions, Entwickler von Technologielösungen für die Medizin- und Sicherheitstechnik mit Sitz in Lustenau, hat der Übernahme durch die Paramit Corporation zugestimmt.

Paramit hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und weltweite Niederlassungen in den USA und Malaysia. Auf den Standort Lustenau habe die Übernahme keine Auswirkungen, betont man bei S.I.E. Zudem werde es auch keine Änderung in der bestehenden Geschäftsführung geben. Vielmehr sei ein Ausbau des Standortes wahrscheinlich.