Lustenauer Ortsduell als Hit zum Abschluss der Gruppe

Rekordspieler Philipp Eisele trifft als neuer FC Lustenau Trainer auf Austria Lustenau Amateure

Exakt 50 Prozent aller 24 Teilnehmer für die vier Sechser-Gruppen im Halbfinale des Wolfurter Hallenmasters stehen fest. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 16 Uhr, wird die Gruppenphase abgeschlossen und die restlichen zwölf Aufsteiger für die Vorschlussrunde ermittelt. Gleich zu Beginn der Gruppe fünf kommt es zum großen Showdown und bisherigen Höhepunkt des Turnieres. Im spannungsgeladenen Lustenauer Ortsduell stehen sich VN.at Eliteliga Vorarlbergklub Austria Lustenau Amateure und der älteste Fußballklub des Landes, FC Lustenau, gegenüber. Erst vor einer Woche hat Philipp Eisele (37) das Traineramt vom scheidenden Coach Daniel Madlener (55) übernommen und nimmt erstmals auf der Tribüne in der Hofsteighalle als neuer FCL-Übungsleiter Platz. Eisele bestritt für den ehemaligen Profiklub aus der Stickergemeinde 147 Meisterschaftsspiele im Profifußball und ist FCL-Rekordspieler. Allerdings stand Eisele auch bei der Lustenauer Austria 98 Mal in der Startelf der Grün-Weißen und galt in den Jahren 1999 bis 2006 in der Innenverteidigung als Leistungsträger. „Etwas Schöneres als mit einem Lustenauer Derby meine neue Aufgabe zu beginnen, gibt es nicht. Aber ab jetzt zählt nur meine Tätigkeit und neue Herausforderung in meinem Stammklub, alles andere ist Geschichte“, so Philipp Eisele. Die Messlatte für Philipp Eisele speziell in den Wintermonaten liegt hoch: Im Vorjahr wurde der FC Lustenau im Hallenmasters bärenstarker Dritter und holte sich sensationell den Turniersieg im Seehallencup in Hard. Ebenfalls auf seinen Exlub Austria Lustenau trifft Daniel Dominikovic. Der 44-Jährige war fünf Saisonen Coach der Austria Lustenau Amateure und hat seit dieser Meisterschaft beim Underdog Hohenweiler (1. LK) das Sagen. Die Fohlentruppe der Lustenauer Austria wartet seit siebzehn Jahren auf eine zweite Finalteilnahme im bedeutendsten Hallenfußballturnier des Landes.