Lustenau will im Austria-Duell den ersten Heimsieg

Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in sieben der acht Heimspiele gegen den FK Austria Wien (3S 4U). Einen so hohen Anteil (88%) weist Lustenau in BL-Heimspielen gegen kein anderes Team bei mehr als zwei BL-Heimspielen auf.

Der FK Austria Wien erzielte im Playoff-Final-Rückspiel gegen den SC Austria Lustenau erstmals seit dem 20. Februar 2021 in einem Spiel der Bundesliga fünf Tore – damals beim 5:1-Heimsieg gegen den SCR Altach.

Der SC Austria Lustenau punktete in Runde 1 gegen den TSV Hartberg erstmals in einem Spiel in Bundesliga nach 2-Tore-Rückstand. In BL-Heimspielen gegen den FK Austria Wien lag Lustenau noch nie mit zwei Toren im Rückstand und ging sogar in sechs der acht Spiele mit 1:0 in Führung, die anderen beiden BL-Heimspiele gegen Austria Wien endeten 0:0.

Die Pressinglinie des FK Austria Wien startete im Spiel gegen den SK Sturm Graz 35,9 Meter vor dem eigenen Tor – so weit hinten wie bei keinem anderen Team am ersten Spieltag dieser Saison der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit lag die Pressinglinie des FAK noch bei 42,1 Meter, das ergibt einen Unterschied von 6,2 Meter weiter hinten – bei keinem anderen Team verschob sich die Pressinglinie so weit nach hinten.

Lukas Fridrikas erzielte 17 Tore in der Bundesliga – alle für den SC Austria Lustenau. Damit stellte er den Klubrekord von Tamas Tiefenbach ein. Gegen den FK Austria Wien traf er in der vergangenen Saison bei drei von vier Einsätzen (3 Tore).

Bei den Wienern gab es nach der Auftaktniederlage gegen Sturm Graz nicht viel Grunde zur Freude. Neben der Niederlage muss man jetzt auch auf Abwehrchef Marvin Martins drei Spiele lang (Sperre) verzichten. Im Laufe der Woche dann auch noch der Wechsel von Haris Tabakovic nach Berlin. Dennoch bleiben die Wiener klar Favorit, so sieht es auch Markus Mader. "Auch wenn Austria Wien zwei gute Spieler nicht bzw nicht mehr im Kader hat, können sie diese durch talentierte Spieler ersetzen. Es macht die Wiener sogar noch etwas unberechenbarer", so der Trainer der Grün-Weißen. "Bisher war ihr Spiel auf Haris zugeschnitten, jetzt werden sei wohl flexibler agieren, die Offensivspieler können variabler auftreten. Spieler wie Fitz, Polster oder Huskovic haben ebenfalls Qualitäten, die wir in Griff bekommen müssen". Markus Mader erwartet einen Gegner, der früh anlaufen und viel Aggressivität gegen Ball zeigen wird: "Sie verfolgen eine klare Spielidee und werden uns sicher früh pressen. Wir müssen daher hellwach sein".

2. Spieltag

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr

