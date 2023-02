Lustenau unterliegt Meister Salzburg zum Frühjahrsstart

Die Lustenauer Austria musste sich im ersten Spiel nach der Winterpause Red Bull Salzburg auswärts klar mit 4:0 geschlagen geben.

Für die Lustenauer Austria konnte der Start in die Liga nach der Winterpause nicht schwieriger sein, wartete doch das Auswärtsspiel bei Serienmeister Red Bull Salzburg. Noch dazu musste man natürlich auf den zu Sturm Graz gewechselten Bryan Silva Teixeira verzichten. Dennoch zeigten die Lustenauer in den ersten 45 Minuten eine sehr ansprechende Leistung. Obwohl die Salzburger das spielbestimmende Team waren, verteidigten die Gäste stark und ließen praktisch keine gefährlichen Chancen zu. Auf der anderen Seite waren aber auch die wenigen Entlastungsangriffe nicht von Erfolg gekrönt und es ging torlos in die Pause.

Fernando-Doppelpack bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann für die Lustenauer denkbar schlecht. Denn Fernando sorgte mit einem schnellen Doppelpack (48./52.) für eine Vorentscheidung. In weiterer Folge schaltete Salzburg etwas zurück, ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel aus der Hand zu geben. In der 76. Minute erhöhte Nationalspieler Seiwald auf 3:0, nachdem er etwas glücklich an den Ball kam. Und in der Nachspielzeit sorgte Nicolas Capaldo nach einem Hugonet-Fehlpass und Solet-Vorarbeit noch für den 4:0-Endstand.