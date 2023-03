Lustenau steht an der Spitze der Qualifikationsgruppe

Dank eines 1:0-Auswärtssieges beim TSV Hartberg setzt sich die Mader-Elf zumindest zwischenzeitlich auf den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe.

Bereits am Freitag Abend startete für die Lustenauer Austria die Qualifikationsgruppe in der Admiral Bundesliga. Am Ende sicherten sich die Sticker drei wichtige Punkte.