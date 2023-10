Lustenau nach 0:0 bei BW Linz weiter sieglos

Die Lustenauer Austria musste sich auswärts bei Blau-Weiß Linz mit einem 0:0 zufrieden geben und wartet weiter auf den ersten Sieg in der Saison 2023/2024.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zum FC Blau-Weiß Linz. Das Ziel war klar - nach 10 sieglosen Spielen zum Saisonstart endlich den ersten vollen Erfolg feiern. Beide Mannschaften benötigten etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. So gab es den ersten Aufreger erst in der 26. Minute, als ein Treffer der Austria aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde. Kurz darauf verpasste Diaby bei der nächsten guten Gelegenheit die Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten beide Teams gute Chancen und eine davon führte in der Nachspielzeit erneut zum vermeitlichen 0:1. Doch auch dieser Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.