Lustenau kommt auch gegen Hartberg nicht aus der Krise

Die Lustenauer Austria musste sich im Auswärtsspiel beim Tabellen-Schlusslicht Hartberg mit einem 1:1 zufrieden geben.

Nach acht sieglosen Spielen ging es für die Lustenauer Austria heute zum Tabellen-Schlusslicht TSV Hartberg. Dabei wollte das Team von Trainer Mader endlich zurück in die Erfolgsspur. In der Anfangsphase waren die Hartberger aber deutlich besser im Spiel und erspielten sich durchaus die ein oder andere Chance. Insgesamt war das Niveau auf beiden Seiten überschaubar und das Spiel war geprägt von vielen Fehlpässen. Erst in der 28. Minute gab es den ersten echten Höhepunkt: Austrias Hakim Guenouche sorgte mit einem starken Distanzschuss sehenswert für das 1:0. Die Lustenauer waren nun deutlich besser im Spiel und gingen mit der knappen Führung in die Pause.

Schlussphase in Unterzahl

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Hartberger zu Beginn die besseren Möglichkeiten, doch Torhüter Schierl konnte einen Gegentreffer vorerst noch verhindern. In der 58. Minute war aber auch er geschlagen, als Ruben Fritzner Providence einen Abpraller zum Ausgleich verwertete. In weiterer Folge sahen die Zuseher in Hartberg ein offenes Duell mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auf Lustenauer Seite wurde es besonders über Bryan Silva Teixeira immer wieder gefährlich. Kurz vor Schluss sah Darijo Grujcic nach einem Foul an Tadic die Gelb-Rote-Karte. In Unterzahl hatten die Lustenauer in der Schlussphase Glück, das 1:1 über die Zeit zu bringen.

Ein Sieg war am heutigen Abend zwischenzeitlich in Griffweite - am Ende war das Remis aber durchaus auch glücklich. Damit warten die Lustenauer seit bereits neun Spielen auf einen Sieg. Zumindest konnte der 4-Punkte-Vorsprung auf das Tabellenende gehalten werden.

