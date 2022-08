Die Bankbranche hatte schon bessere Zeiten, auch in Lustenau musste eine Bank-Austria-Filiale schließen. Sie lag sehr zentral, aber frequenztechnisch ungünstig an der Hinterseite des Reichshofsaales, dem größten Veranstaltungszentrum der Gemeinde. Er ist Baujahr 1987, seine Architektur eine eigenwillige Interpretation der Postmoderne. Rechts und links vom Haupteingang rollen zwei Lokale ihre Gastgärten auf den Kirchplatz aus, gegenüber ist ein größerer Bau mit Sutterlüty, ein paar Fachmärkten und einem riesigen Vordach. Hier gibt es oft Freiluftkonzerte, auch die Wiener Brachialrocker Wanda traten schon auf. Ein blauer Boden dehnt den Platz bis auf die Freifläche unter dem Vordach und die Straßen rund um den Reichshofsaal aus. Die Farbe bezeichnet das Areal des erweiterten Kirchplatzes. Die einstige Bankfliliale liegt an seiner Peripherie. Ihre Büros waren im Erdgeschoß eines schmucken gründerzeitlichen Eckhauses untergebracht, das Foyer im anschließenden Anbau aus den 1970ern. Auch hier finden sich postmoderne Spuren. Die Fassade des Ex-Kundenfoyers ist aus raumhohen, schmalen Glaselementen in Edelstahlprofilen mit dekorativem Abschluss. Sie vollziehen einen leichten Bogen nach innen. Bürgermeister Kurt Fischer und Vizebürgermeister Daniel Steinhofer hatten die Idee, im Leerstand ein Geschäft für örtliche Betriebe einzurichten. Die Geburtsstunde des BOTTA Shop. Er wird höchst professionell von der Innovationsagentur Lustenau Marketing betrieben. "Wir wollten an einem Ort gebündelt zeigen, was in Lustenau entsteht", sagt Geschäftsführerin Nathalie Roithinger. "Wir sind auch Anlaufstelle für Tickets, Einkaufsgutscheine, Öffi-Fahrkarten. Im Sommer bespielen wir den Platz mit Verkostungen, Nachtflohmärkten, Konzerten. Aber nie in Konkurrenz zu den Wirt(inn)en am Platz." Ein horizontaler, schwarzer Streifen trennt optisch das Erd- vom Obergeschoß. Dort zieht nun der orange hinterleuchtete Schriftzug "made in lustenau" den Blick ums Eck zur Stahlglasfassade. Das perfekte Schaufenster für den BOTTA Shop, der sich so selbst ausstellt. Er muss für sich sprechen.