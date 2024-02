Lustenau hat im Austria-Duell den zweiten Saisonsieg im Visier

Heimpremiere im Frühjahr für das BL-Tabellenschlusslicht gegen Klagenfurt.

Der SK Austria Klagenfurt gewann fünf der letzten sechs Duelle gegen den SC Austria Lustenau (1N). In den ersten sieben Pflichtspielduellen – alle in der 2. Liga – blieben noch die Vorarlberger ungeschlagen (3S 4U).

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

19. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Austria Klagenfurt

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt Sonntag

Bregenz, Immo Agentur Stadion, 14.30 Uhr, SR Julian Weinberger

Der SC Austria Lustenau gewann in Runde 18 erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Zwei BL-Siege in Folge gelangen den Vorarlbergern, exklusive den Playoff-Spielen, zuletzt im März/April 2023 (damals 4 in Folge, Sieg Nummer 2 dieser Serie wurde in einem Heimspiel gegen Klagenfurt gefeiert – 4:2).

Der SK Austria Klagenfurt punktete in 15 der ersten 18 Spiele (6S 9U) – erstmals so oft zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga. Die Klagenfurter kassierten nur drei Niederlagen – in dieser BL-Saison nur das Führungsduo FC Salzburg und SK Puntigamer Sturm Graz weniger (je 2).

Der SK Austria Klagenfurt holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten neun Auswärtsspielen 16 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt. Klagenfurt punktete in acht der ersten neun Auswärtsspiele in dieser BL-Saison (4S 4U) – nur FC Salzburg in allen neun (6S 3U).

Andreas Heraf gewann wie zuvor nur Markus Mader (2022) und Edmund Stöhr (1997) sein erstes Bundesligaspiel als Trainer des SC Austria Lustenau. Seine ersten beiden Spiele in der Bundesliga als Lustenau-Trainer gewann allerdings weder Stöhr 1997 noch Mader 2022.

Gegner - SK Austria Klagenfurt

Die Kärntner liegen aktuell unter den Top 6 der ADMIRAL Bundesliga und wollen diese Position festigen. Im Winter gab es am Wörthersee fünf Neuzugänge, beinahe gleich viele - nämlich vier Spieler - verließen den Verein. Beim Liga-Restart setzte Coach Peter Pacult aber auf die altbewährten Kräfte und sicherte sich gegen den LASK auswärts einen Punkt. Die Klagenfurter sahen lange Zeit als Sieger aus, ehe Zulj in der Nachspielzeit einen Punkt für die Linzer rettete. Die Kärntner sind somit definitiv stark ins Frühjahr gestartet. So sieht es auch Austria-Trainer Andreas Heraf: "Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner. Sie spielen um die Top 6 mit und ich traue ihnen zu, dass sie am Ende auch in dieser Gruppe landen werden". Die Austria vom Wörthersee liegt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, punktegleich mit dem SK Rapid. Damit ist auch klar, dass es für die Kärntner auch gegen Lustenau um viel geht. "Sie sind der Favorit und brauchen die Punkte auch dringend. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Sie agieren oft tiefstehend sowie sehr kompakt ohne auf die Offensive zu vergessen. In den Zweikämpfen wird nicht zurückgesteckt", analysiert Andreas Heraf. "Am Ende müssen wir unsere Leistung aus Innsbruck bestätigen und den Schwung aus dem ersten Spiel nutzen, um selbst gefährlich zu werden. Wir wollen punkten", so Heraf weiter.



Die Austria

Bei Grün-Weiß war nach dem 2:0-Erfolg am Tivoli die Erleichterung zu spüren. Endlich konnte eine enorme Negativserie beendet werden. Darijo Grujcic und Namory Cisse erzielten dabei die Treffer. "Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, wir haben unseren Plan perfekt umgesetzt. Dieser Sieg war enorm wichtig - für den Trainer und umso mehr für die Spieler - der Kopf weiß jetzt: wir können gewinnen", so Heraf. In der Tabelle ist man nun wieder näher an der Konkurrenz und schöpft daraus neue Hoffnung. Auch Luca Meisl, der sein Debüt im grün-weißen Dress gab, bestätigt die Meinung seines Trainers: "Der Sieg war enorm wichtig, besser hätten wir nicht starten können. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Jetzt wollen wir auch gegen Klagenfurt unser Spiel durchziehen, die Null halten und vorne die nötigen Tore für Punktezuwachs erzielen. Wir sind bereit".

Der Liveticker vom Spiel Hartberg vs LASK Linz

TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag 14.30 Uhr

Der TSV Hartberg ist erstmals gegen den LASK in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (3S 6U) und hatte in der Bundesliga sonst nur gegen den FC Admira eine so lange Serie (ebenfalls 9 Spiele). Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer noch vier (1S 1U).

Der LASK verlor in der Bundesliga nur eines der sieben Auswärtsspiele in Hartberg (3S 3U) – am 28. November 2021 (1:2) und holte drei der vier BL-Siege gegen den TSV Hartberg auswärts. Allerdings sind die Linzer Athletiker seit vier BL-Auswärtsspielen in Hartberg sieglos – unten den aktuellen BL-Teams nur beim SK Rapid (7 Auswärtsspiele) länger.

Der TSV Hartberg ist seit sechs Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (5S 1U) – nur von Februar bis Mai 2021 länger (9 – 5S 4U). Die Oststeirer gewannen zuletzt vier BL-Heimspiele in Folge – wie zuvor nur von Mai bis Aug. 2019 (4). Fünf BL-Heimsiege in Folge wären ein neuer Klubrekord für Hartberg.

Der LASK gewann in Runde 17 auswärts beim SC Austria Lustenau (3:1). Zwei Auswärtssiege in Folge gelangen den Linzer Athletikern in der Bundesliga zuletzt im August 2022 (5:1 beim WAC und 1:0 beim SK Sturm), in den 22 BL-Auswärtsspielen seither gelang dies dem LASK nicht.

LASK-Spieler Ivan Ljubić absolviert bei einem Einsatz am 19. Spieltag sein 150. Spiel in der Bundesliga. Seine ersten 18 BL-Spiele absolvierte er im Herbst 2018 für den TSV Hartberg.

Der Liveticker vom Spiel Sturm Graz vs Rapid Wien

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga in Heimspielen unter Christian Ilzer gegen den SK Rapid ungeschlagen (4S 2U) und gewann die letzten drei davon. Länger in BL-Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen blieb Sturm zuletzt von November 1998 bis März 2002 unter Ivica Osim (8), vier BL-Heimsiege in Folge gegen Rapid gelangen dem SK Sturm in der BL-Historie noch nie.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga als Tabellenzweiter seit 13 Spielen ungeschlagen (9S 4U) – erstmals so lange. Die letzte Niederlage als Tabellenzweiter kassierte der SK Sturm im Mai 2023 gegen den SK Rapid (2:3 A).

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga nur zwei der ersten 18 BL-Spiele. Das gelang den Steirern in der Bundesliga-Historie zuvor nur 2022/23 und 1997/98, als sogar nur jeweils eine Niederlage im Vergleichszeitraum kassiert wurde.

Der SK Sturm Graz erzielte die meisten Tore nach Standards (13), der SK Rapid die zweitmeisten (10) in dieser Saison der Bundesliga. Sieben dieser 13 Tore erzielte der SK Sturm nach Ecken und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten Vorsaison (6). Allerdings wurde nur eines der letzten 11 BL-Tore (6 von Sturm, 5 von Rapid) in diesem Duell nach Standards erzielt – im Mai 2023 traf Roman Kerschbaum nach einer Ecke.

Robert Klauß ist der dritte Trainer des SK Rapid, der seine ersten beiden Auswärtsspiele in der Bundesliga mit den Hütteldorfern gewann – nach Josef Hickersberger 2002 und Otto Baric 1982. Die ersten drei BL-Auswärtsspiele als Rapid-Trainer gewann in der Bundesliga-Historie noch kein Übungsleiter.

Das war der Liveticker vom Spiel Austria Wien vs Altach

Am Samstag spielten: FK Austria Wien – Cashpoint SCR Altach

Das war der Liveticker vom Spiel BW Linz vs RB Salzburg

FC BW Linz – FC RB Salzburg

Das war der Liveticker vom Spiel Wolfsberger AC vs Tirol