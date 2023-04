Lustenau gewinnt Spitzenspiel bei der WSG Tirol

Die Lustenauer Austria baut mit dem 2:0 bei der WSG Tirol die Tabellenführung der Qualifikationsgruppe aus.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zum Spitzenspiel zur WSG Tirol. Dabei wollten die Grün-Weißen zurück auf die Siegerstraße und mit drei Punkten die Tabellenführung ausbauen. In der ersten Halbzeit waren die Tiroler das bessere Team, verbuchten bis auf eine gute Aktion in der 10. Minute aber kaum nennenswerte Chancen. Doch auch die Lustenauer Offensive blieb in den ersten 45 Minuten völlig blass. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.