Lustenau fixiert mit Sieg beim WAC den 8. Rang

Die Lustenauer Austria jubelte nach langer Überzahl über einen 1:0-Erfolg beim Wolfsburger AC.

Die Lustenauer Austria wollte im heutigen Auswärtspiel beim Wolfsberger AC einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten und den achten Rang absichern. Dabei galt es vor allem den Kärtnern den Schwung aus dem Trainerwechsel zu Manfred Schmid zu nehmen. Zu Beginn waren die Hausherren jedoch das tonangebende Team, welches auch die erste Top-Chance hatte. Doch ein Anzolin-Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt. Auf der anderen Seite hatte die Austria in der 21. Minute durch Türkmen aus dem Nichts die erste Großchance, doch Bonmann im Tor des WAC verhinderte den Treffer mit einer Glanztat. Kurz darauf sah Piesinger nach einer Notbremse die Rote Karte und die Lustenauer agierten in weiterer Folge in Überzahl. In der 38. Minute konnten die Gäste erstmals Kapital daraus schlagen, doch ein Cheukoua-Treffer nach einem Abpraller wurde aufgrund einer Abseitsposition nach VAR-Intervention zurückgenommen.