Lustenau empfängt Salzburg zum "Topspiel"

Vor dem Topspiel der Bundesliga zwischen Austria Lustenau und RB Salzburg waren Austrias Trainer Markus Mader und Tormann Domenik Schierl zu Gast bei Vorarlberg LIVE mit Moderator Pascal Pletsch.

Am Samstag kommt es im Reichshofstadion zum ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen von Austria Lustenau und Red Bull Salzburg. "Es ist jedem klar, dass wir wieder vor einer riesigen Herausforderung stehen", sagte Lustenau-Coach Markus Mader. Nach dem Derby-Sieg gegen Altach in der Vorwoche strotzen die Grün-Weißen vor Selbstvertrauen. "Euphoriebremse möchte ich gar nicht", stellte Mader fest.

Lustenau ist mit drei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage in die Comeback-Saison in der Bundesliga gestartet. Zuletzt wurde Altach mit 2:1 bezwungen, die Austria steht damit als Tabellendritter so gut da wie kein Aufsteiger seit neun Jahren. Gegen den dadurch entfachten Hype wollen sich die Lustenauer gar nicht wehren. "Die Spieler brauchen auch eine gewisse Euphorie. Aber auf der anderen Seite wissen wir schon, wo wir herkommen und wo wir uns einzuordnen haben", sagte Mader.