Lustenau: Ehepaar baute 81 Kilogramm Gras im Keller an

Ein junges Ehepaar muss sich wegen Suchtgifthandel vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten.

Einige Causen der "Vorarlberger Indoor Cannabisplantagen" wurden bereits abgeurteilt. Heute steht ein junges, nach türkischem Brauch vermähltes Paar vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie, ähnlich wie in den anderen vorangegangenen Fällen auch, ein Mietobjekt bewohnten, in dessen Keller über knappe zwei Jahre fleißig Cannabis angebaut wurde. In Summe wurden in dem Lustenauer Haus insgesamt 81 Kilo Marihuana geerntet. Die zwei Jungen haben, glaubt man ihren Angaben, nichts geahnt von den verbotenen Geschäften.