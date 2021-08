Lustenau Crack Rasmussen beendet seine Karriere

Die schweren Verletzungen der letzten Jahre lassen für den EHC Lustenau Goalgetter keine Fortsetzung seiner Laufbahn zu.

„Nach meiner schweren Kopf-Verletzung Anfang März dieses Jahres musste ich mich mehreren Operationen unterziehen. Für die kommende Saison versuchte ich mich zurück zu kämpfen und an die vorherigen Leistungen anzuschließen. Nach den ersten Vorbereitungsspielen musste ich aber feststellen, dass ich bei Weitem nicht so weit bin und ich mich nicht mehr so wie vor der Verletzung überwinden kann. Darum habe ich mich entschlossen, meine Eishockey-Karriere zu beenden. Ich bedanke mich beim EHC Lustenau, bei dem ich mich immer wohl gefühlt habe. Ein herzliches Dankeschön auch an die Fans, die mich unterstützten,“ so ein betrübter Frederik Rasmussen.