Lustenau bleibt auswärts ein gerngesehener Gast

Nichts zu holen gab es für den EHC Lustenau beim Auswärtsspiel in Sterzing.

Nach einem passablen Start und einer 1:0 Führung für Lustenau übernahm Sterzing immer mehr das Kommando auf dem Eis und feierte einen 5:2 Erfolg.

Der EHC Lustenau startete sehr stark in den ersten Spielabschnitt und setzte Sterzing von Beginn an unter Druck. Vorerst konnte jedoch der Südtiroler Torhüter Jakob Rabanser alle Möglichkeiten des EHC entschärfen. In der 9. Minute war es aber soweit. Lustenau nützte die erste Powerplay-Möglichkeit zum Führungstreffer. Nach Vorarbeit von Brian Connelly und Philipp Koczera war es der Kapitän Max Wilfan höchstpersönlich, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Mehr und mehr kam jedoch nun Sterzing besser ins Spiel und setzte Lustenau unter Druck. Wenige Sekunden vor Drittelsende konnte Sterzing durch einen Sonntagsschuß von Markus Gander den Lustenauer Torhüter Erik Hanses erstmals bezwingen und so ging es mit diesem Unentschieden in die erste Pause.

Sterzing startete besser in den zweiten Spielabschnitt und kam zu einigen Chancen. In der 24. Minute nutzten die Gastgeber ein Powerplay und gingen durch Yuri Christellon erstmals an diesem Abend in Führung. Lustenau kämpfte zurück. Zahlreiche Möglichkeiten konnten aber nicht verwertet werden ehe Chris D’Alvise in der 35. Minute den abermaligen Ausgleichstreffer erzielen. So ging auch das zweite Drittel mit einem ausgeglichenen Score in die zweite und letzte Pause.

Auch zu Beginn des letzten Drittels war Sterzing die dominierende Mannschaft. Eine dieser Möglichkeiten nutzte Daniel Erlacher in der 43. Minute mit einem Alleingang von der eigenen blauen Linie. Er ließ zwei Lustenauer aussteigen und bezwang den Torhüter mit einem gezielten Schuss zum 3:2 Führungstreffer für die Gastgeber. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Tor der Lustenauer. Fabian Hackhofer bezwang den EHC Keeper zum 4:2 aus in der 46. Minute. Sterzing verwaltete in den verbleibenden Spielminuten den Vorsprung und kam durch Kontermöglichkeiten immer wieder gefährlich vor das Tor der Lustenauer. Zum Ende des Spieles nahm EHC Coach Flanagan den Goalie vom Eis und ersetzte diesen mit einem sechsten Feldspieler. Dies nutzte Sterzing zu einem weiteren Treffer an diesem Abend und feierte somit einen 5:2 Erfolg gegen Lustenau.

Alps Hockey League: Wipptal Broncos : EHC Lustenau 5:2 (1 :1 / 1 : 1 / 3 : 0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wilfan (9. Min. / PP1), Chris D’Alvise (35. Min.)