Lustenau besiegte dank Ronivaldo Amstetten mit 3:1

Torjäger Ronivaldo hat Austria Lustenau am Samstag in der 13. Runde der 2. Fußball-Liga zum Sieg geschossen.

Der Brasilianer erzielte beim 3:1 (0:0) gegen SKU Amstetten in der 73. und 77. Minute einen Doppelpack und führt mit zwölf Saisontreffern überlegen die Torschützenliste an.Lustenau. Sascha Fahrngruber hatte die Vorarlberger mit einem Eigentor in Führung gebracht, Milan Vukovic gelang in der 71. Minute der Ausgleich für den Aufsteiger. Die Freude der Amstettner währte aber nur kurz, weil Ronivaldo einmal mehr zuschlug. Lustenau verbesserte sich damit zumindest bis Sonntag auf Rang vier, Amstetten liegt nach nur einem Punkt aus den jüngsten vier Spielen auf Rang 12.