Luschnou im Ausnahmezustand

Am Sonntagnachmittag ging der Luschnouar-Fasnatumzug über die Bühne, rund 1500 Teilnehmer zogen durch die Marktgemeinde.

Lustenau. Greotli, Greotli, Fiza Fazo Neotli tönte es aus den Reihen der Zaungäste, die am Straßenrand den Umzug der Faschingsnarren verfolgten. Was in einer Weinlaune im Jahr 1976 seinen Anfang nahm, hat bis heute Bestand: die Faschingszunft Lustenau veranstaltet jedes zweite Jahr einen beeindruckenden Umzug. Mit den neuen Präsidenten Daniel Steinhofer, Klaus Spiegel und Ronja Hollenstein-Gmeiner dem „Dreigespann“, hat die junge Generation das Zepter bei den Rhinzigünar übernommen.