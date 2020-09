Lukaschenko ließ sich für neue Amtszeit vereidigen

Der autoritäre Langzeit-Staatschef Alexander Lukaschenko hat sich in Weißrussland zum sechsten Mal ins Präsidentenamt einführen lassen.

Der 66-Jährige legte den Eid am Mittwochvormittag überraschend ab. Das meldeten Staatsmedien in Minsk. Die Amtseinführung geschah ohne Ankündigung. Normalerweise wird die Zeremonie als bedeutender Staatsakt Tage vorher bekanntgegeben. In Weißrussland gibt es seit der Präsidentenwahl im August Proteste und Streiks gegen Lukaschenko.