Lukas Meiler rast in Griechenland ins gelbe Trikot

Der Topfahrer vom heimischen Radrennstall gewinnt den Prolog zur Rhodos-Rundfahrt.

Was für ein Auftakt in die Rundfahrt! In seiner achten Saison in Diensten der Mannschaft, holt die „Arbeitsbiene“ Lukas Meiler zum großen Schlag aus. Der 27-jährige Allrounder aus dem bayrischen Oberammergau gewinnt sensationell den schweren Prolog, und ist somit der erste Profi im gelben Trikot der 14. Int. Rhodos Rundfahrt!