Lukas Feurstein bei Odermatt-Sieg auf Rang 10

Marco Odermatt war auch in den USA nicht zu schlagen und holte sich seinen nächsten Sieg vor Henrik Kristoffersen und River Radamus. Lukas Feuerstein sensationell auf Rang 10.

Für die Ski-Herren ging es heute mit dem Riesentorlauf in Palisades Tahoe in den USA weiter. Im ersten Durchgang zeigte Marco Odermatt seine ganze Klasse und war einmal mehr der Schnellste. Doch nur 0,15 Sekunden dahinter lag Henrik Kristoffersen auf dem zweiten Rang. Zudem lagen noch River Radamus und Filip Zubcic innerhalb einer Sekunde. Bester ÖSV-Läufer war Raphael Haser (6.). Manuel Feller kam auf Zwischenrang 10. Zudem kamen Joshua Sturm (15. mit Startnummer 44), Stefan Brennsteiner (21.) und der Vorarlberger Lukas Feurstein (26. mit Startnummer 56) in den zweiten Durchgang. Patrick Feurstein hingegen verpasste die Top 30 um 0,03 Sekunden.