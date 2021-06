Lukaku schießt Mitfavorit Belgien zum Auftaktsieg

Der Weltranglistenerste Belgien jubelte im Auftaktspiel der EM über einen verdienten 3:0-Sieg gegen Außenseiter Russland.

Für den Weltranglistenersten und EM-Mitfavoriten Belgien ging es heute zum Auftakt gegen Außenseiter Russland. In den bisherigen sieben Aufeinandertreffern beider Nationen ging Belgien nie als Verlierer vom Platz und heute somit als klarer Favorit in die Partie. Im Spiel selbst agierten die Russen zu Beginn überraschend mutig - den ersten Treffer machte dennoch Belgien. Nach einer unglücklichen Abwehraktion sorgte Lukaku (10.) aus zehn Metern für das 1:0. In weiterer Folge übernahmen die Belgier immer mehr die Kontrolle. In der 30. Minute mussten beide Teams bereits das erste Mal wechseln, nachdem sich Castagne und Kuzyaev in einem Luftzweikampf verletzten. Nur vier Minuten später erhöhte der eingewechselte Meunier per Abstauber auf 2:0.